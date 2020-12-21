Военная полиция участвует в обеспечении безопасности на освобожденных территориях Азербайджана — ВИДЕО

Военнослужащие подразделений военной полиции Азербайджанской Армии участвуют в обеспечении безопасности в населенных пунктах и местах дислокации войск на освобожденных территориях.

Как передает министерство обороны, наряды военной полиции несут круглосуточную службу на стационарных и подвижных постах в населенных пунктах и на маршрутах движения военного транспорта, организуют пропускной режим и контроль выполнения военнослужащими распорядка дня в ходе несения службы и боевого дежурства.

Военная полиция осуществляет патрулирование на развернутых контрольно-пропускных пунктах, ведёт учет въезжающей на территорию техники, организовывает охрану важных военных объектов, а также обеспечивает сопровождение колонн.