Пункт поддержки Вооруженных сил США на северо-востоке Сирии подвергся ракетному обстрелу, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центрального командования ВС США.

«Безуспешный выстрел ракетой был произведен по коалиционным силам на пункте поддержки Коноко на северо-востоке Сирии в понедельник, в 10:51 по времени восточного побережья США (17:51 по местному времени). Еще одна ракета была обнаружена на месте, откуда производился обстрел. Ранений в результате никто не получил, ущерба базе или имуществу коалиционных сил не нанесено», — говорится в сообщении.