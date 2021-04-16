Водород вместо «Северного потока 2»

Российский газопровод «Северный поток 2» стал долговременным фактором если не мировой, то уж точно европейской политики. Негативное отношение к нему давно высказали практически все европейские страны за исключением Германии. Да и в Берлине достаточно противников строительства и эксплуатации этого сооружения.

Правительство канцлера Ангелы Меркель выступает за доведение до конца строительства и последующей эксплуатации газопровода по многим причинам как внутреннего, так и внешнего характера.

Пока же Берлин испытывает очень сильное давление Вашингтона, выступающего против проекта, и поэтому активно рассматривает ряд мер для Украины, чтобы побудить Киев не столь жестко выступать против «Северного потока 2».

Надо сказать, что «Газпром» из-за американских санкций был вынужден подписать в последние дни 2019 года контракт о поставках через украинскую газотранспортную систему (ГТС) от 60 до 40 млрд. куб. м газа ежегодно до 2025 года. Причем если объем прокачки будет ниже, то он все равно оплачивается в полном объеме. Этот контракт очень выгоден Украине и есть все основания полагать, что после его окончания он не будет продлен, по крайней мере, на таких условиях. Надо сказать, что прокачка менее 40 млрд. куб. м газа через ГТС экономически нерентабельна и украинские компании на такое не согласятся.

Есть еще один фактор внешнего характера. Объемы прокачки через Украину снижаются по объективным причинам. По мере развертывания поставок газа из Азербайджана через Турцию в Европу практически прекратился транспорт через украинскую ГТС в направлении Румынии и Балкан. Речь идет примерно о 10-12 млрд. куб. м газа в год. Кроме того, следует считаться с тем, что в Европе в рамках Green Deal — зеленой сделки ставится задача достичь к 2050 году так называемой климатической нейтральности. Другими словами, полностью прекратить выбросы в атмосферу двуокиси углерода.

Соответственно предполагается полный отказ от использования ископаемых видов топлива. Сначала очень грязного с климатической точки зрения угля в энергетике, а затем переход к электрической тяге в транспорте, а затем и отказу от нефти и газа во всех видах деятельности.

Еще более четко обозначила цели ЕС в своем выступлении нынешний председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен на VII Международной конференции «Берлин – Диалоги энергетического перехода 2.1». По ее словам, европейская цель состоит в том, чтобы на первой фазе водородной стратегии (до 2024 года) производить до 1 млн. т зеленого водорода в год, а на второй фазе – до 2030 года – 10 млн. т в год. Зеленый водород производится путем электролиза за счет использования возобновляемой энергии. Это потребует на первой стадии до 1 ГВт мощностей для электролиза, а на второй – уже до 40 ГВт.

Применение водорода должно быть, по мнению председателя Комиссии ЕС, постепенно распространено на такие секторы, как производство стали. Заметим, что в стратегии Green Deal речь идет о производстве с помощью водорода грузовых автомашин, использовании в железнодорожном и морском транспорте. Кроме того, на третьей стадии, о которой Урсула фон дер Ляйен пока предпочла не говорить (с 2030 до 2050 года), технологии производства зеленого водорода должны быть настолько усовершенствованы, что его применение охватит уже все секторы экономики, включая те, где сейчас реализация декарбонизации сталкивается с значительными трудностями, а альтернативные решения пока либо невозможны, либо связаны со значительными расходами.

Вот здесь и пересекаются сложности с реализацией строительства газопровода «Северный поток 2» с попытками германского правительства найти пути выхода из серьезных противоречий с США и другими европейскими странами.

Этот вопрос обсуждался на немецко-украинском экономическом форуме, прошедшем недавно в Берлине. Как писала ведущая немецкая экономическая газета Handelsblatt, кабинет Меркель намерен значительно увеличить инвестиции в украинскую энергетику, ориентированную на производство водорода.

Как считает газета, первым фактором в решении Меркель является то, что экономический успех Украины крайне важен с точки зрения ее противостояния с Россией. Во-вторых, Украина располагает потенциалом для решения задач реализации Green Deal. И в-третьих, экономическая судьба Украины тесно связана с реализацией проекта «Северный поток 2».

Динамика роста украинской экономики в первом квартале текущего года дает все основания для оптимизма. Как сказал глава Германо-украинской торговой палаты в Киеве Александр Маркус, «Украина удивительно хорошо преодолела кризис». Консалтинговая компания German Economic Team сообщила о снижении ВВП в прошлом году на 4,6%, а в 2021 году рассчитывает вновь на рост в размере 4,3%.

В этой связи Handelsblatt пишет, что Украина должна сыграть ключевую роль в Green Deal и в среднесрочной перспективе может поставлять примерно 20% того объема, который до 2030 года планируется производить во всем Евросоюзе.

Немецкое правительство предлагает администрации Джо Байдена более активную поддержку Украины. В том числе и в переориентации украинской ГТС на поставки водорода.

По первому пилотному водородному проекту предполагается строительство в Мариуполе электролизера стоимостью €25 млн и мощностью 8,5 МВт, с помощью которого вода расщепляется на водород и кислород. В проекте будут задействованы помимо правительств обеих стран компания Siemens Energy, а также крупнейший украинский энергетический концерн ДТЭК.

Британское агентство Reuters отмечает, что возможный компромисс с США в вопросе «Северного потока 2» связан, в частности, с поддержкой Германией Украины при производстве на ее территории водорода и его транспорте в ЕС. Таким образом, Украина будет удерживаться в качестве игрока на европейском энергетическом рынке.

ЕС все равно придется импортировать значительные количества водорода в будущем, и хотя производство водорода технически проще организовать в Австралии или Чили, но транспортные проблемы делают его импорт нерентабельным. В этом плане Украина лежит географически близко к Европе и располагает сетью газопроводов, которые относительно просто перенастроить на прокачку водорода.

По политическим причинам США могут согласиться на так называемый водородный план Берлина только в случае деэскалации ситуации вокруг Украины и гарантий Москвы неповторения ее военных маневров на границах.

Сейчас сложно предположить дальнейшую судьбу «Северного потока 2», а вот к водородной замене газа в украинской ГТС дело приближается. И Россию вообще спрашивать не будут.