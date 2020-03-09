Во вторник на экстренном собрании рассмотрят вариант с приостановкой Серии А

Федерация футбола Италии проведет срочное собрание во вторник, 10 марта.

Встреча пройдет за закрытыми дверями. На собрании будет рассмотрен вопрос о возможной приостановки Серии А из-за ситуации с коронавирусом.

Сегодня министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил итальянскую футбольную федерацию отменить на неопределенный срок матчи чемпионата из-за коронавируса. До этого было решено, что все матчи в Италии будут проходить без зрителей до 5 апреля.

Ассоциация игроков (AIC) угрожает объявить забастовку со следующей недели, если вопрос их здоровья не будет учтен. Коронавирусом в Италии заразилось более 7,3 человек, умерли 366. (sports.ru)