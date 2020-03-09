Во вторник на экстренном собрании рассмотрят вариант с приостановкой Серии А

Федерация футбола Италии проведет срочное собрание во вторник, 10 марта.

Встреча пройдет за закрытыми дверями. На собрании будет рассмотрен вопрос о возможной приостановки Серии А из-за ситуации с коронавирусом.

Сегодня министр спорта Италии Винченцо Спадафора просил итальянскую футбольную федерацию отменить на неопределенный срок матчи чемпионата из-за коронавируса. До этого было решено, что все матчи в Италии будут проходить без зрителей до 5 апреля.

Ассоциация игроков (AIC) угрожает объявить забастовку со следующей недели, если вопрос их здоровья не будет учтен. Коронавирусом в Италии заразилось более 7,3 человек, умерли 366. (sports.ru)

| 2020-03-09T02:24:43+00:00 9 марта 2020, 08:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss