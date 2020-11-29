Во время воскресных акций протеста в Минске задержали около 250 человек

Около 250 человек задержаны в Минске во время воскресных несанкционированных массовых мероприятий. Об этом сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано около 250 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства», — отметила представитель минской милиции в своем комментарии, размещенном на сайте ГУВД.

​​​​​По данным ведомства, в некоторых местах Минска участники акций выходили на дороги, блокируя движение автомобилей и общественного транспорта. «В целях безопасности граждан и участников дорожного движения сотрудники милиции вытеснили собравшихся граждан с проезжей части», — проинформировала Ганусевич. По ее словам, участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, наиболее активные были задержаны.

По данным представителя ГУВД, в течение недели сотрудники милиции установили личности «более 100 человек, ранее принимавших участие в митингах, которые привлечены к установленной законом ответственности, в том числе уголовной». Как заявила Ганусевич, правоохранители обращаются к гражданам «с просьбой быть благоразумными и не реагировать на призывы к участию в несанкционированных массовых мероприятиях, размещаемые в различных интернет-источниках и мессенджерах». (ТАСС)