Центр по правам человека в Иране сообщил о как минимум 36 убитых в ходе масштабных протестов. Иранские власти говорят о 17 погибших, в том числе – пятерых сотрудников службы безопасности. Пострадали сотни человек.

Протесты в Иране начались после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства, которую задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран.

Тысячи иранцев продолжают протестовать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать лозунги «Смерть диктатору!» и «Хаменеи будет свергнут!», направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи.

Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила, что для разгона преимущественно мирных протестов силы безопасности Ирана стреляют по толпе дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивый газ и водомёты, избивают протестующих дубинками. Организация призвала ООН начать расследование противозаконного поведения представителей иранских сил безопасности.

Также в социальных сетях распространяются видеоролики, на которых, как утверждается, протестующие бросают камни в представителей сил безопасности, поджигают полицейские участки и автомобили.

Иранские власти в ответ на протесты периодически отключают в стране интернет, но пообещали провести расследование гибели Амини. В протестах они обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков. (svoboda.org)