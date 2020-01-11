Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Филиппа к синдикатам.

«Чтобы продемонстрировать мое доверие к социальным партнерам, я готов отозвать из проекта закона меру, предусматривающую постепенное приближение, начиная с 2022 года возраста [выплат пенсии в полном объеме] к 64 годам в 2027 году», — говорится в документе.

В начале января в Париже, Марселе, Бордо и других городах Франции прошли массовые акции протеста против пенсионной реформы. Профсоюзы заявили, что намерены выходить на митинги до тех пор, пока президент страны Эммануэль Макронне отзовет свой проект.

Из-за решения французского правительства увеличить пенсионный возраст в 2019 году в стране началась общенациональная забастовка профсоюзов. После этого власти Франции пошли на уступки и представили новый проект реформы.

Минимальный пенсионный возраст во Франции установлен на уровне 62 года для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни в 82 года позволяет французам отдыхать дольше, чем гражданам любой другой страны мира. Полный размер пенсии гражданин получает, если его стаж не меньше 41,5 года. Чтобы пенсия была полной независимо от стажа, нужно доработать до 67 лет. Правительство не первый год ищет способ упростить систему и заставить французов работать дольше, но любая инициатива наталкивается на резкий протест (lenta.ru)