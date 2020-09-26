Во Франции во время уличного конфликта застрелили выходца из Чечни

Во французском городе Эврё в ходе уличного конфликта погиб представитель общины выходцев из Чечни, сообщает радио France Blen.

Инцидент произошел в пятницу вечером возле одного из баров. О возникшей потасовке в полицию сообщили местные жители, однако когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили только мужчину с огнестрельным ранением. Пострадавшего доставили в больницу, где он позднее скончался. Погибшим оказался 27-летний чеченец.

Издание «Актю» в свою очередь уточняет, что второй стороной конфликта были выходцы из Африки. Причины ссоры пока неизвестны

Местные власти приняли решение усилить присутствие полиции на улицах, чтобы избежать возможных беспорядков.Напомним, в июне этого года во французском Дижоне произошел конфликт между чеченцами и выходцами из стран Северной Африки, который привел к беспорядкам. Ранее сообщалось, что двум уроженцам Чечни aifпредъявили обвинение по делу об этих беспорядках (aif.ru)