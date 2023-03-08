Сотрудники нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) во Франции продолжили забастовку в знак протеста против пенсионной реформы, отгрузка топлива прекращена.

Об этом в среду сообщило Agence France-Presse со ссылкой на объединение работников химической промышленности при профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда».

«Крупные отгрузочные площадки TotalEnergies не работают, — отметил его представитель Эрик Селлини. — Работники намерены продолжать протест, [успех] вчерашних демонстраций усиливает их мотивацию».

По его словам, на пяти НПЗ TotalEnergies в разных частях Франции бастуют от 80% до 100% работников. На заводе Esso-ExxonMobil в Фос-сюр-Мер (юго-восток страны) 86% сотрудников утренней смены отказались от исполнения обязанностей. Что касается НПЗ группы в коммуне Гравеншон (север республики), то там, как отметил Селлини, «забастовки прошли минувшей ночью». Он не пояснил, возобновилась ли работа завода утром в среду. Представитель профсоюза также сообщил о 80% бастующих на НПЗ компании Petroineos.

По данным Agence France-Presse, ранее руководство TotalEnergies заявило, что нехватки топлива в стране нет, добавив, что запасы на складах и АЗС поддерживаются на должном уровне.