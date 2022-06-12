Участки для голосования в первом туре выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции открылись в воскресенье утром в материковой части страны.

Французские граждане изберут 577 депутатов, которые будут работать в парламенте до 2027 года. Голосование во Франции проходит по мажоритарной системе. Одномандатные округа сформированы в метрополии и в заморских департаментах.

Вместе с тем первые из 48 млн французов, обладающих активным избирательным правом, пришли на участки еще в субботу по парижскому времени. Это жители заморских территорий, где из-за разницы в часовых поясах уже наступило воскресенье. (ТАСС)