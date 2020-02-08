Во Франции после реставрации открыли братскую могилу советских солдат

Во французском департаменте Па-де-Кале прошли мероприятия, посвященные 75-летию победы над нацизмом, пишет РИА Новости со ссылкой на Российское историческое общество (РИО).

Во время мероприятия состоялось торжественное открытие братской могилы советских военнопленных. Могила была восстановлена властями города по инициативе ассоциации Memorie Russe. В ней захоронены семь человек, которые работали в угольных шахтах и скончались из-за жестокого обращения в конце 1942 — начале 1943 годов.

Член президиума РИО Константин Могилевский рассказал, что на мероприятие пришло много французов разных возрастов и «мы видим подтверждение глубокой связи между народами России и Франции». Он выразил благодарность «простым людям, благодаря которым на протяжении всех послевоенных десятилетий ведется уход за могилами наших соотечественников».