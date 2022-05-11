Французские власти решили отменить с 16 мая требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте, которое ранее было введено в связи с пандемией коронавируса.

Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду министр здравоохранения Франции Оливье Веран на брифинге по итогам последнего заседания правительства республики в нынешнем составе.

«Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, — отметил Веран. — Хотя пандемия еще не закончилась, количество новых случаев инфицирования снижается, поэтому мы считаем, что сохранять требование об обязательном ношении масок в общественном транспорте уже нецелесообразно». Министр добавил, что «данная мера будет отменена начиная с 16 мая».

Это стало последним решением нынешнего состава французского правительства, поскольку 14 мая истекает первый мандат президента Франции Эммануэля Макрона и начинается его второй срок, после чего, как ожидается, он назначит нового премьера, который под его руководством займется формированием кабинета министров.

14 марта власти Франции отменили правило об обязательном ношении маски в помещениях, но сохранили эту меру для пассажиров общественного транспорта, посетителей и персонала медицинских учреждений, домов престарелых.