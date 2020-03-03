Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
По информации телеканала, злоумышленник является мужем удерживаемой. Полиция оцепила дом, где разворачиваются события. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной.
Как сообщил BFMTV, мужчина открыл стрельбу по первой группе полицейских, прибывших на место инцидента. Никто не ранен.
В свою очередь, France 3 назвал причиной случившегося семейные разборки. По предварительным данным, у мужчины психические проблемы.(РИА Новости)