Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.
По информации телеканала, злоумышленник является мужем удерживаемой. Полиция оцепила дом, где разворачиваются события. Правоохранители ведут переговоры с мужчиной.
Как сообщил BFMTV, мужчина открыл стрельбу по первой группе полицейских, прибывших на место инцидента. Никто не ранен.
В свою очередь, France 3 назвал причиной случившегося семейные разборки. По предварительным данным, у мужчины психические проблемы.(РИА Новости)
| 2020-03-04T00:21:16+00:00 3 марта 2020, 23:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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