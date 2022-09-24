Во Франции восемь депутатов пропрезидентской партии обратились в нижнюю палату парламента страны с просьбой создать комитет по расследованию возможного финансирования французских политсил Россией. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщает Reuters.

Авторы письма ссылаются на американские разведданные, в которых говорилось о том, что Россия заплатила сотни миллионов евро политическим партиям «с целью повлиять на выборы».

В этом контексте законодатели вспомнили одного из кандидатов прошлых президентских выборов, лидера правой партии Марин Ле Пен, которая до сих пор погашает кредит, предоставленный ей российскими банками.

«Эти факты ясно указывают на то, что российская сторона будет иметь вес во французских публичных дебатах… они требуют создания следственного комитета для установления того, получали ли французские политические партии — и какие из них — выгоду от российского финансирования», — написали депутаты.

14 сентября CNN опубликовал рассекреченный отчет американской разведки о финансировании Россией политиков по всему миру.

С 2014 года Кремль с целью усиления собственного политического влияния потратил на иностранных политиков и чиновников в более чем 20 странах мира 300 миллионов долларов.

По словам источников издания, РФ поддерживала, в частности, правые и националистические движения. Конкретные имена политиков и названий партий собеседники CNN указывать отказались.