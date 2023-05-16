Жан-Батист Тронье, внучатый племянник супруги президента Франции Брижит Макрон, был избит неподалеку от принадлежащей семье Тронье кондитерской во французском Амьене вскоре после телеинтервью главы государства Эмманюэля Макрона.

Как передает #, об этом пишет во вторник газета Courrier picard.

«Жан-Батист Тронье, один из управляющих знаменитой шоколадной кондитерской Тронье, и его отец Жан-Александр подверглись нападению в понедельник 15 мая в Амьене вскоре после речи президента Франции Эмманюэля Макрона в 20.00», — говорится в статье.

По словам Жана-Александра, нападавших было примерно десять человек, они регулярно участвовали в демонстрациях. Его били кулаками, ногами.

«Он свернулся в клубок, чтобы защититься, но у него повреждения на голове, на лице, на колене и на пальце», — приводит издание слова отца жертвы.

Он уже несколько месяцев боялся, что противники пенсионной реформы возьмутся за них, в ходе последних демонстраций, которые до этого проходили в городе, группы протестующих неоднократно пытались приблизиться к кондитерской, которую охраняют силы правопорядка.

«Пусть нас оставят в покое. Кондитерская не занимается политикой, у нас нет ничего общего с экономической и социальной политикой, которую проводят в стране. Эмманюэль Макрон никак не задействован в нашем бизнесе. Я не понимаю всех этих людей, которые пытаются нам навредить. Некоторые даже призывают бойкотировать наши магазины и нашу продукцию. Они все смешивают в одно!», — цитирует СМИ Жана-Александра.

Пострадавший написал заявление в полицию в ночь после нападения, восемь человек были задержаны благодаря камерам видеонаблюдения.