Правительство Франции не исключает возможность начать поставки истребителей в Украину, но при условии, что это не спровоцирует эскалацию войны и не навредит безопасности Европы и самой Франции. Об этом заявил глава комитета Национальной ассамблеи по вопросам национальной обороны и вооруженных сил Франции Томас Гасиллуд на пресс-конференции.

«Мы должны рассматривать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми. Мы увидим в ближайшие недели, что произойдет дальше, поскольку все развивается быстро», — заявил он.

По мнению Гасиллуда, Франция вряд ли будет поставлять Украине свои танки Leclerc, поскольку они не вписываются в уже анонсированные поставки американских и немецких танков.

«Они не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в том числе потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с разными типами танков. Мы думаем, например, о наземно-воздушных мощностях», – сказал Гасиллуд. (УНИАН)