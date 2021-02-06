Внутренние неприкосновенные интересы России

Двадцатый век еще долго будет славиться своими достижениями и свершениями. За одно столетие человечество сделало больше, чем за всю историю своего существования — гигантский скачок в науке и технике, не менее впечатляющие достижения в области политики и дипломатии – в практике и теории международных отношений.

Пожалуй, одним из этих прорывов следует считать философию прав и свобод человека. Многие связывают ее в большей степени с деятельностью американского президента Джимми Картера, который именно за правозащитную деятельность получил Нобелевскую премию. Но это чуть ограниченный подход к такому глубокому вопросу, как права человека.

Дело в том, что ставший уже славной и великой историей двадцатый век стал не только эпохой философского установления прав человека, но периодом его институционализации, т.к. именно в этом веке возникла, например, такая организация, как Совет Европы, который базируется на таких принципах, как верховенство и универсальность прав и свобод человека.

Исходя из этих принципов можно утверждать, что суверенитет государств не является абсолютным, нет, гражданин государств – членов ЕС может судиться со своим государством с целью более справедливой защиты собственных прав.

В настоящее время десятки государств континента являются членами ЕС, эти страны признали юрисдикцию Европейского Суда по правам человека и привели собственное право в соответствие с европейскими и международными демократическими правами.

Но и тут, и на этой плоскости находятся некоторые государства, которые стараются внести свои «коррективы» в деятельность этого европейского института прав человека – то, вообще, не выполняют его требования, то систематически и грубо нарушают европейское законодательство.

Одним из таких государств — «героев» является современная Россия, которая из-за нарушения принципов и норм Совета Европы не раз была наказана. Понятно, что член Европейского Союза должен отдавать себе отчет в том, что демократия и свобода человека вовсе не являются «внутренними проблемами» государства-члена, наоборот, государствам, не согласившимся с подобным порядком, мягко говоря, нечего делать в Совете Европы.

Но проблемы в отношениях Совета Европы и России более или менее всем известны. Поэтому наш читатель в праве спросить, собственно говоря, почему мы остановились на этом вопросе?

Дело в том, что теперь все демократическое сообщество мира говорит и пишет об аресте лидера демократической оппозиции Алексея Навального. Можно было подумать, что российские власти будут расследовать другой вопрос, а именно отравление Навального и наказывать виновников этого позорного дела. Но, нет, создается впечатление, что их не волнует, кем и как был отравлен Навальный, а тревожит вопрос о том, почему лидер демократической оппозиции не был убит, и за эту «халатность» кого следует наказывать?

Понятно, что дело Навального не осталось незамеченным, еще раз заметим, что все демократическое сообщество осудило варварскую политику российских властей.

Но реакция Кремля на все эти протесты была довольно однозначной: все эти проблемы являются внутренними проблемами России, и никто не имеет права вмешиваться в них. Да, вновь старая и деспотическая политическая философия, вновь старые аргументы о суверенитете государств! Удивительно, что российские политики и дипломаты не отдают себе отчета в том, что теперь двадцать первый век, все воспринимают концепцию о государстве, как институте общественного договора (по философии Жан-Жака Руссо), теперь уже никто не считает власть имущих «божьими помазанниками», и само государство «волеизлиянием Господа Бога».

Наоборот, все думают, что государства вовсе не являются идеальными защитниками прав и свобод даже своих собственных граждан, и поэтому необходим международный контроль над самими государствами.

Что же касается ареста Навального, это чисто политическое, заказное дело – российские власти чувствуют, что этот человек может стать серьезной проблемой и даже головной болью для них уже в ближайшем будущем.

Они всегда действовали по принципу: «нет человека, нет проблемы!». Но на этот раз глубоко ошибаются: проблемы всегда будут, они сохранятся, как минимум, до тех пор, пока не изменится отношение к ним…