Есть такая весьма известная поговорка, что надежда покидает человека в самую последнюю очередь. Это можно с равным успехом отнести и к государствам, точнее, главам государств, особенно, к руководству России.

Последние надеются на многое. Во-первых, они стараются себя убедить в том, что война с Украиной существенно не отразится на их экономике.

Но уже в первые дни войны сами российские источники говорили, что каждый день войны обходится России приблизительно миллиард долларов. Таким образом Москва потратила на войну уже около двухсот миллиардов долларов. Плюс, на экономике сильно отразятся различные санкции, введенные США и европейскими государствами.

Во-вторых, Россия, которая не смогла остановить расширение НАТО, надеется на внутренние противоречия в Альянсе. Тут особенно подчеркиваются противоречия между давними членами НАТО и некоторыми восточноевропейскими государствами. Не забываются «трения» и разногласия между Турцией и другими членами НАТО.

Но не думается, что премьер-министр Венгрии и президент Турции оправдают надежды России. Попытки венгерского премьера напоминают «бурю» в стакане. Что касается президента Турции, надежды россиян, связанные с ним, уже имеют давнюю историю. Но, как говорится, зря. Еще покойный политик Владимир Жириновский говорил, что якобы в беседе с ним турецкий президент Эрдоган заявил, что Турция покинет ряды НАТО. Но самому консервативно настроенному «либеральному» российскому политику не удалось увидеть это. Думается, что российского президента ждет та же участь.

Конечно, внутри НАТО имеются кое-какие противоречия. Тут необходимо отметить противоречия Анкары и США, в том числе, разногласия между другими члена НАТО и Турцией.

Тут больше всего заметны политические противоречия между Турцией и Грецией, которые имеют довольно длительную историю, но несмотря на это пока не привели к каким-то кардинальным сдвигам внутри военного Блока.

Теперь переживаются определенные разногласия по поводу вступления Швеции и Финляндии в ряды НАТО. Анкара обвиняет эти страны в поддержке курдских сепаратистов, поэтому затягивает поддержку протоколов о членстве этих стран. Но думается, что рано или поздно вопрос уладится и турецкий парламент поддержит инициативу Швеции и Финляндии о членстве.

Что касается «широкомасштабных надежд» России, они вовсе не оправдаются. Это показала и российско-украинская война. Сразу два государства изъявили желание стать членом НАТО. Поэтому Кремль лицемерит, когда говорит об остановке расширения НАТО – это ей не по силам. Плюс, руководство НАТО не раз заявляло, что членство Украины не является делом ближайшей перспективы. Кремль не объявил войну Швеции и Финляндии, даже подчеркнул, что не имеет проблем с этими странами. У него проблемы имеются с Украиной, по той простой причине, что последняя когда-то входила в состав СССР.

Кроме того, Кремлю не чужды планы «славянского единства». Путин даже не ленится строчить специальные «статьи» на эту тему и считает, что в свое время в Беловежской пуще была допущена весьма крупная ошибка, исправить которую судьба предопределила ему…