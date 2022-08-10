Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, если Москва даст на это согласие. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

Речь идет о «мандате покровительствующей державы», который предусматривает, что Швейцария могла бы представлять в России дипломатические интересы Украины, поскольку между ними сейчас нет дипломатических отношений. Как пояснил Эльчингер, «Швейцария активно предлагала свои добрые услуги обеим сторонам». К ним относятся в частности, «роль принимающей стороны для переговоров и встреч», а также поддержка и экспертный вклад в «возможные переговоры».

«Украина хотела, чтобы Швейцария взяла на себя мандат покровительствующей державы в России. Соответствующие переговоры завершены», — отметил официальный представитель. «Чтобы мандат покровительствующей державы вступил в силу, Россия должна еще дать свое согласие», — пояснил Эльчингер.