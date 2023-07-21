Некоторое время назад ветераны войны, пенсионеры и представители различных профессий, у которых на руках остались приватизационные чеки, обратились с жалобой в Конституционный суд. В обращении эти люди просят восстановить их права и пересмотреть решение о приватизационных чеках.

Как сообщает AYNA, правовой представитель граждан, адвокат Мубариз Йолчуев, выступил с заявлением по поводу жалобы.

Он сообщил, что решение о дальнейшей судьбе приватизационных чеков будет объявлено в ближайшее время:

«По информации, предоставленной Конституционным судом, вопрос, связанный с приватизационными чеками, вынесен на рассмотрение нескольких судей и обсуждается в палате. В настоящее время сотрудники уходят в летний отпуск. В сентябре этот вопрос будет широко обсуждаться, и они объективно выскажут свою позицию. По данному вопросу рекомендуется подождать до 20 сентября».

Ознакомиться с жалобой, направленной в Конституционный суд, можно по следующей ссылке:

file:///C:/Users/Acer/Desktop/foto/Konstitusiya%20%C5%9Fikay%C9%99ti.pdf

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