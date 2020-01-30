Влияние вумбилдинга на выборы в южном городе

Нынешняя зима в одном южном городе оказалась на удивление жаркой. Нет, тут и ранее случались зимы без снега, но на сей раз как-то уж слишком ярко светило солнце. Оптимисты связывали эту оттепель с реформами, которые обрушились на южный город и внеочередными выборами в местный парламент. За их ходом жители южногородских двориков любили следить, как в старые добрые времена, сидя в беседках и обмениваясь мнениями.

Только вместо газет, статьи в которых обсуждались соседями, сейчас источником информации служили сайты. В том числе и зарубежные, громкому чтению которых на собственных смартфонах, посвящалось традиционное утро в беседках дворов южного города. Так было и в сегодняшний погожий январский денек, которому радовались не только люди, но и местные собачки и кошки.

«Мир катится к катастрофе», с такого, привычного для себя оптимистического вывода, начал беседу Бядхябяр-муаллим. Оглядев победоносным взглядом соседей и радуясь произведенному эффекту, он поведал собравшимся последние сведения о том, что по планете бродит вирус. Бядхябяр называл его «корововирусом», как бы намекая на то животное, которое могло стать причиной его появления. К его несчастью, в беседке присутствовал Савад-муаллим. Он не упустил возможности блеснуть осведомленностью и уколоть соседа.

«Это коронавирус. И название свое он получил потому, что корону вручат тому, кто найдет способ спасения от него»,- басом изрек Савад-муаллим. Собравшиеся с уважением посмотрели на этого интеллектуала. Да, им было, кем гордиться. И неизвестно, сколько бы еще нежился в лучах всеобщего обожания Савад-муаллим, если бы не громкий и возмущенный вскрик все того же Бядхябяря. «Какого х@я?!», проголосил он.

Соседи с укоризной глянули на него. «Что, собачка испортила вам ботинок?»,- деликатно осведомился Савад-муаллим. «Да нет, что вы? Это такой заголовок я увидел на одном зарубежном сайте»,- ответил Бядхябяр-муаллим. И, дабы убедить сомневающихся, он водрузил на скамейке свой смартфон с открытой страницей того самого сайта, который достиг новых высот в искусстве заголовка.

«Да уж, журналистика в других странах ныне пошла не та. У нас такое просто невозможно»,- произнес, перестав разглядывать в лорнет кричащий заголовок, главный ментор двора Менталитет-муаллим. Он уже готов был пуститься в традиционные рассуждения о том, как в южном городе соблюдают традиции, везде и во всем, как снова слово взял неугомонный Бядхябяр. На сей раз, он обнаружил нечто действительно шокирующее.

То была статья на одном из местных сайтов. В ней рассказывалась история замечательной дамы, решившей бросить вызов всему тому, что так дорого было сердцу Менталитет-муаллима. Эта дама была прекрасна в своей непосредственности. Начала она свой рассказ с того, что работала долгие годы в Пенсионном фонде и в Министерстве социальной защиты. Именно там ее посетила мысль заняться вумбилдингом.

«Это, наверное, разновидность культуризма»,- оптимистично предположил Савад-муаллим. Он снова оказался посрамлен. Причем настолько, что Менталитет-муаллим вновь поднес к глазам лорнет. Речь, как оказалось к ужасу собравшихся, шла о таинствах интимной гимнастики. Все обильнее краснея и потея, они узнали, что в их родном городе оказывается есть немало желающих заняться этим. В том числе и мужчины!

После прочтения этой информации, соседи начали косо смотреть друг на друга, словно подозревая каждого из присутствующих в тайном увлечении тем, о чем так красочно рассказывала дама на местном сайте. «У них и Федерация есть!»,- подлил масла в огонь возмущения Бядхябяр-муаллим». Не таких реформ мы ожидали»,- произнес Менталитет-муаллим, как бы выражая общее мнение.

«Нет, ты только посмотри, что творится! Чем они там в Пенсионном фонде занимаются?! За кого они держат наших пенсионеров?! Неужели не нашлось иного места для кузницы кадров в этом, как его, вуди-мди-билдинге?!»,- возмущался он. «А ведь этот сайт, где сейчас мы читаем такое, когда-то начинал, как общественно-политический»,- с грустью напомнил Савад-муаллим. «А может, это такая скрытая политическая реклама? Может, эта дама — кандидат в депутаты нашего парламента?»,- подбросил идею Бядхябяр.

Эта версия привела к рождению горячих споров. Кто-то утверждал, что такого быть не может, ибо дама не указала номера округа, по которому выдвигается и стало быть, она и не выдвигается вовсе. Кто-то предполажил, что о своем выдвижении она заявит в следующем интервью, предварительно разогрев читательскую аудиторию томительным ожиданием. Ну а Менталитет-муаллим робко выразил надежду, что парламент южного города — не место для вумбилдинга и его пропагандистов.

Правда, именно его слова вызвали самую негативную реакцию собравшихся. Все помнили, какие персонажи рвались получить мандат депутата. По сравнению с ними, дама-тренер по интимной гимнастике казалась образцом соблюдения местных традиций. Хотя, может для того и была запущена эта статья, чтобы пороки борцов за мандаты не такими уже страшными казались?! Дискуссия на сей счет обещала затянуться надолго. Да, эта зима в южном городе была жаркой во всех смыслах слова…