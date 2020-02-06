Власти Японии хотят попросить лайнер Westerdam вернуться в Гонконг

Власти Японии, которые ранее приняли решение запретить выход на берег иностранным пассажирам круизного лайнера Westerdam, в настоящее время идущего из Гонконга к японским островам, хотят попросить судно вернуться обратно в Гонконг без захода в японские порты. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo.

Правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ также рассчитывает убедить японских граждан, находящихся на Westerdam, вернуться затем из Гонконга на родину по воздуху.

В ходе своего маршрута Westerdam, среди пассажиров которого, по данным японских властей, могут быть люди, инфицированные вирусом 2019-nCoV, должен был также посетить остров Исигаки и город Наха на юге страны, залив Хаката и поселок Симидзу. Однако, по последним данным, первая остановка, которая должна была состояться 7 февраля на острове Исигаки, была отменена, возможны и другие изменения маршрута следования лайнера.

Власти Японии на экстренном заседании Совета национальной безопасности уже приняли решение запретить выход на берег иностранным пассажирам этого лайнера. Премьер-министр Синдзо Абэ также подчеркнул, что власти готовы принять аналогичные меры и в отношении других круизных лайнеров, следующих в сторону Японии. По данным Kyodo, на борту Westerdam находится несколько граждан Японии.(ТАСС)