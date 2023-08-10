В Украине власти объявили о начале обязательной эвакуации жителей 37 населённых пунктов Купянского района Харьковской области. Распоряжение об этом опубликовано в телеграм-канале Купянской городской военной администрации. В последние дни сообщалось о попытках российской армии прорваться к городу Купянску и об усилении обстрелов со стороны России.

Эвакуироваться должны жители левого берега реки Оскол. Частично под эвакуацию попадает и город Купянск – часть его территории, в том числе железнодорожная станция Купянск-Узловая, расположенная на левом берегу Оскола. Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявлял, что эвакуации подлежат около 11 тысяч человек.

Город Купянск и большая часть Купянского района, находившиеся под оккупацией почти с самого начала российского вторжения, были освобождены в сентябре прошлого года в результате стремительного наступления украинской армии. В последние недели появились сообщения о концентрации большого числа российских военных на лиманском и купянском направлениях – в Луганской и Харьковской областях, где линия фронта почти не менялась с прошлой осени. Российские военные перешли в наступление и несколько дней назад, по данным Минобороны, которые подтверждают независимые источники, заняли село Новосёловское. Сообщалось о взятии ещё нескольких небольших сёл. Судя по сообщениям с фронта, прорыва обороны нет, однако линия боевого соприкосновения сторон несколько сместилась к западу. До Купянска от фронта примерно 10 километров.

«Цель противника – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск», – заявил накануне командующий Сухопутными войсками Украины генерал Александр Сырский. По его словам, Россия создала на этом участке ударную группировку.

В последние дни усилились обстрелы населённых пунктов Купянского района. В ночь на четверг в результате обстрелов Купянска повреждены здание городского совета и дом, информации о пострадавших нет, сообщил Олег Синегубов. 6 августа при обстрелах погибли не менее трёх жителей района. (svoboda.org)