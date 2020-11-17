Власти Турции выдали лицензию на строительство третьего энергоблока АЭС «Аккую»

Министерство энергетики и природных ресурсов Турции сообщило во вторник о выдаче лицензии на строительство третьего энергоблока атомной электростанции «Аккую», проектом которой занимается компания «Аккую Нуклеар» (входит в Росатом).

«Выдана лицензия на строительство третьего энергоблока АЭС «Аккую». Первый реактор будет введен в эксплуатацию в 2023 году, и наш энергетический портфель будет диверсифицирован новым источником энергии. Энергия АЭС «Аккую» осветит всю Турцию», — говорится в сообщении турецкого Минэнерго.(ТАСС)

| 2020-11-17T11:15:53+04:00 17 ноября 2020, 13:26|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss