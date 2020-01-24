Власти Турции разрешили российскому танкеру продолжить путь после столкновения с лодкой

Турецкие власти разрешили танкеру Glard-2, который 10 января столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море, продолжить путь. Об этом Алексей Нюничкин, заместитель по безопасности мореплавания компании «Самаратрансшиппинг», которой принадлежит танкер.

Танкер Glard-2 под флагом РФ 10 января столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции. Авария произошла в 20-25 км от берега недалеко от входа в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, находившихся в ней, трое были спасены.

«Судно пошло в рейс, в Измире будет 26 января. Турецкие власти разрешили продолжить путь. Я думаю, что решение по инциденту нам дадут в понедельник», — сказал Нюничкин.

По его словам, ранее турецкие власти не давали экипажу танкера продолжить путь. Однако во вторник судну разрешили перейти в Мраморное море для пополнения запасов топлива и пресной воды. Нюничкин также отметил, что танкер не получил повреждений, экипаж и груз не пострадали, судно перевозит подсолнечное масло.(ТАСС)