Американская администрация в ближайшее время намерена объявить кандидатуру на должность посла США в РФ, завершение работы Джона Салливана на этом посту было запланировано. Об этом в воскресенье сообщил представитель Госдепартамента США, отвечая на вопрос, чью кандидатуру президент Джо Байден планирует выдвинуть на должность руководителя американского диппредставительства в Москве, передает ТАСС.

«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить», — отметил дипломат. Потенциальную кандидатуру должен будет утвердить Сенат Конгресса. По словам представителя внешнеполитического ведомства, «отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации».