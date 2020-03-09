Власти Сингапура разрешили итальянскому круизному лайнеру Costa Fortuna зайти в порт

Власти Сингапура разрешили итальянскому круизному лайнеру Costa Fortuna зайти в местный порт 10 марта. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении Морского и портового управления, а также Совета по делам туризма.

Ранее власти Малайзии и Таиланда отказали этому лайнеру заходить в местные порты в связи с присутствием на борту более 60 граждан Италии.

«Все находящиеся на борту пассажиры прошли медицинский контроль перед отправлением лайнера из Сингапура 3 марта», — указывается в сообщении. «На данный момент не поступала информация о плохом самочувствии находящихся на судне», — добавили в ведомстве. «Корабельные врачи также следят и проверяют состояние здоровья пассажиров. Кроме того, перед сходом на берег в порту все пройдут необходимую процедуру проверки», — подчеркивается в заявлении.

Согласно установленным в Сингапуре правилам, в случае обнаружения у прибывающих повышенной температуры, а также других симптомов ОРВИ у них берут анализы на коронавирус. Отказавшимся проходить исследование запрещается въезд в страну.