Власти Пекина будут регистрировать покупателей при продаже лекарств против гриппа

Администрация китайской столицы в связи со вспышкой вируса COVID-2019 распорядилась продавать населению жаропонижающие препараты, а также лекарства от простуды и гриппа только при наличии у покупателей идентификационной карты или паспорта. Об этом сообщила в среду газета «Синьцзинбао».

Такая регистрация будет осуществляться с целью более эффективного выявления инфицированных среди населения. Согласно принятому решению, аптеки должны ежедневно направлять властям соответствующие отчеты, выявлять людей с симптомами, напоминающими пневмонию.

В соответствии с распоряжением, руководители всех предприятий и магазинов, ответственные лица жилых комплексов обязаны обеспечить максимальную защиту жителей от опасности заражения. Для этого им рекомендуется прибегать к мерам, предложенным правительством. Одно из повсеместных правил — проверка температуры у горожан и гостей города при помощи специальных портативных приборов.

Согласно официальной статистике, в Пекине зафиксировано уже 352 случая заражения коронавирусом, 56 человек вылечились, умерли трое.(ТАСС)