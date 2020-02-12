Власти Пекина будут регистрировать покупателей при продаже лекарств против гриппа

Администрация китайской столицы в связи со вспышкой вируса COVID-2019 распорядилась продавать населению жаропонижающие препараты, а также лекарства от простуды и гриппа только при наличии у покупателей идентификационной карты или паспорта. Об этом сообщила в среду газета «Синьцзинбао».

Такая регистрация будет осуществляться с целью более эффективного выявления инфицированных среди населения. Согласно принятому решению, аптеки должны ежедневно направлять властям соответствующие отчеты, выявлять людей с симптомами, напоминающими пневмонию.

В соответствии с распоряжением, руководители всех предприятий и магазинов, ответственные лица жилых комплексов обязаны обеспечить максимальную защиту жителей от опасности заражения. Для этого им рекомендуется прибегать к мерам, предложенным правительством. Одно из повсеместных правил — проверка температуры у горожан и гостей города при помощи специальных портативных приборов.

Согласно официальной статистике, в Пекине зафиксировано уже 352 случая заражения коронавирусом, 56 человек вылечились, умерли трое.(ТАСС)

| 2020-02-12T10:46:01+00:00 12 февраля 2020, 12:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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