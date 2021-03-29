В Мозамбике несколько десятков человек погибли при нападении боевиков

Десятки людей погибли в результате нападения террористов на город Палма на северо-востоке Мозамбика. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель министерства обороны страны Омар Саранга.

По его словам, которые приводит агентство Reuters, среди жертв значатся семь человек, которые находились в автоколонне и попали в засаду, устроенную боевиками. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома. Ранее агентство France-Presse проинформировало, что Палму пытались покинуть около 180 иностранных специалистов, однако на дороге их остановили экстремисты. Из 17 машин лишь семи удалось достичь безопасного района.

В свою очередь мозамбикская газета El Pais передает со ссылкой на Сарангу, что «в районе Палмы ведутся поисковые операции и иные действия с целью восстановить порядок и безопасность в этой части страны». Французская энергетическая группа Total, которая строит в 10 км от Палмы комплекс по переработке и сжижению газа, объявила о приостановке всех работ.

Палма была атакована и захвачена 24 марта боевиками исламистских группировок. Хорошо вооруженные террористы напали на армейские казармы и правительственные здания. Власти Мозамбика признали 27 марта, что регулярные подразделения покинули этот город, который сейчас контролируется исламистами.