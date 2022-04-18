Обеспечение жильем в Латвии беженцев с Украины потребует около €30 млн. Об этом в понедельник сообщает латвийское информационное агентство LETA со ссылкой на МВД страны.

По сведениям правоохранительного ведомства, при оценке дополнительных вариантов размещения министерство охраны среды и регионального развития получило информацию от самоуправлений о принадлежащих им зданиях. Согласно результатам анализа, помещения смогут вместить примерно 6,5 тыс. человек, а общая сумма требуемых капиталовложений составит около €30 млн.

Вместе с тем самоуправления сообщили, что на ремонт и подготовку помещений для проживания потребуется от одного месяца до полутора лет.

Латвия с начала кризиса в Украине приняла более 21 тыс. беженцев из этой страны.