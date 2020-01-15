Власти Латвии не получали запрос о поставках нефти для Беларуси

Латвия пока не получила от Беларуси запрос на поставки нефти. Об этом в среду сообщил в интервью корреспонденту ТАСС министр сообщения (транспорта) Латвии Талис Линкайтс.

«Пока что нет [не получили], — сказал он. — Но у нас хороший контакт с белорусскими коллегами насчет совместной работы по увеличению товарооборота, в том числе по нефти и нефтепродуктам в обоих направлениях».

Во вторник первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой сообщил, что его страна направила предложения о покупке нефти Украине, Азербайджану, Казахстану, Польше и странам Балтии.

Минск и Москва ведут непростые переговоры о поставке российских углеводородов в Беларусь. Президенты Беларуси и РФ 30-31 декабря обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров белорусский президент Александр Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были.