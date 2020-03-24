Власти Китая с 8 апреля откроют транспортное сообщение с городом Ухань

Город Ухань с 23 января этого года фактически изолирован от внешнего мира из-за вспышки коронавируса, транспортное сообщение в городе приостановлено, включая метро, автобусы, паромы, в город не впускают автобусы и водный транспорт, не функционирует аэропорт и железнодорожные вокзалы, жителям города запрещено покидать его без особого разрешения, въезд в город осуществляется по этому же принципу. Строго ограничен и режим передвижения по городу.(РИА Новости)