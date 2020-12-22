«Власти Ирака не против военных операций Турции» — К визиту аль-Казыми в Анкару

В эти дни состоялся визит премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми в Турцию, где он встретился с президентом страны Раджепом Тайибом Эрдоганом. Личная встреча между лидерами продолжалась два с половиной часа.

Как отмечают турецкие источники, главной темой была борьба против левомарксистской организации PKK (РПК). По итогам встречи на пресс-конференции стороны подтвердили полную решимость улучшить отношения во всех сферах, продолжить борьбу против общих врагов — PKK, ФЕТО и ИГИЛ.

Также была подтверждена приверженность к сотрудничеству в энергетической сфере, особенно Турцию интересует киркукская нефть и выход ее на мировые рынки в больших количествах, конечно же, через Турцию. Данное сотрудничество между странами, как заявляют лидеры двух стран, ставит цель достижения товарооборота между странами до 20 миллиардов долларов.

Комментируя итоги визита Мустафы аль-Казыми в Турцию, украинский эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса сказал в беседе с #, что сейчас товарооборот между странами составляет 10 миллиардов, но Турция намерена завязать на себе экспорт иракской нефти, что принесет ей значительную прибыль, одновременно она приобретет дополнительные геополитические рычаги.

«С другой стороны, Анкара интенсивно проводит антитеррористические операции на Севере Ирака, в приграничной территории с Турцией, где расположена основная база РКК. Власти Ирака в целом не против таких операций Турции, тем более, что эти операции предварительно обговариваются за кулисами и проводятся они согласованно. Однако в иракском парламенте есть и силы, в особенности это ряд курдских партий, которые против этого», — сказал аналитик.

Говоря об общей ситуации на Ближнем Востоке, эксперт напомнил, что 17 декабря на северо-востоке Сирии в городе Айн-Исса вспыхнуло противостояние между протурецкими силами и сирийскими курдами, которая уже переросла в эскалацию по всей линии противостояния вдоль городов Манбидж, Тель-Рифат и Айн-Исса.

«Почему это произошло, пока точно неизвестно. Я думаю, это попытка давления Турции на сирийское правительство и Россию, чтобы они не воспрепятствовали проведению еще одной операции и взятию под контроль турецких сил городов Тель-Рифат и Манбидж. В обмен Россия и Сирия хотели бы провести операцию в провинции Идлиб, чего они не могут сделать из-за позиции Турции», — сказал он.

Однако, как отмечает эксперт, другой вопрос, что вдоль линии соприкосновения Дамаск и Москва хотели бы расположить свои силы, чтобы не было противостояния, но в такой ситуации курдам пришлось бы отдать часть подконтрольных себе территорий, на что они не пошли.

«Тут нужно учитывать, что курды находятся под влиянием США. Для Москвы важно оторвать курдов от Вашингтона, для турков же важно завершить операцию «Источник мира», по результатам которой они намеревались взять под контроль больше территорий, чем они получили в 2019 году. Турция хочет договориться, и поэтому давит на Москву и Дамаск, а те, в свою очередь, таким образом пытаются уговорить курдов быть более сговорчивыми», — резюмировал он.

Как показывают события, несмотря на пандемию, Турция не намерена бездействовать в ожидании введения экономических санкций ЕС и США. Анкара последовательно, поступательно и целенаправленно идет к своей цели становления региональным политическим и экономическим лидером.

В Анкаре поняли простую истину современного мира – для построения сильного государства нужно достичь экономического прогресса и инвестировать в технологии. Анкара сейчас все свои деньги вкладывает в развитие военной технологии и промышленности. На что способны турецкие БПЛА весь мир увидел в ходе карабахского конфликта. Сейчас на завершающей стадии находится турецкая система ПВО «HİSAR» (крепость), которая включает три ее вида: «Hisar-A» (ПВО малой дальности), «HİSAR-O» (ПВО средней дальности) и «HİSAR-U» (ПВО большой дальности, находится на стадии разработки).

Отставной полковник генштаба Юнал Атабай, говоря о турецких системах ПВО, сказал, что российские С-400 Турции понадобятся до тех пор, пока не будет введена в эксплуатацию «HİSAR-U».

«HİSAR-U» — это система ПВО большой дальности, аналог С-400 и Patriot. В настоящее время Турция продвигается по этому плану», — сказал он.

Но чтобы иметь сильную армию, нужна развитая и сильная экономика, которая требует инвестиций и политической стабильности. Турция и ее лидер сейчас выстраивают новую геоэкономическую и геополитическую конфигурацию вокруг себя, и результаты этой работы вскоре проявят себя.