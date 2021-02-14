Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы на юго-западе страны

Власти рекомендовали изолировать всех, у кого есть подозрение на Эболу, а также активизировать работу координационной и технической комиссии по реагированию на заболевание. Кроме того, в Гуэке должны открыть центр, который будет работать с заболевшими, а также ускорить закупку вакцин через ВОЗ.(РИА Новости)