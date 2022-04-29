Правительство ФРГ должно иметь возможность в случае энергетического кризиса вмешаться в ситуацию на рынке и — при необходимости — экспроприировать имущество компаний. Это предусмотрено поправкой к Закону об энергетической безопасности, которая в пятницу, 29 апреля, впервые обсуждалась в бундестаге. Парламентский статс-секретарь при министре ФРГ по делам экономики и защиты климата Оливер Кришер (Oliver Krischer) («Союз-90″/»зеленые») заявил, что изменения должны вступить в силу как можно скорее.

По словам Кришера, нововведения могут стать основой для того, чтобы нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) PCK Raffinerie в Шведте (земля Бранденбург), практически полностью контролируемый российской «Роснефтью», перешел под госконтроль Германии.