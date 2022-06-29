Власти Бельгии приняли решение приостановить выдачу виз россиянам до особого распоряжения, бельгийские визовые центры в России закроются. Об этом сообщает портал TourDom.ru, ссылаясь на офис VFS Global в Москве.

Согласно информации, с 1 июля прекратится прием документов от российских граждан на все категории виз. Когда будут возобновлены работы визовых центров — не сообщается. Официальная причина приостановки выдачи виз россиянам не сообщается.

«Сроки возобновления работы визовых центров не называются — до особого распоряжения дипмиссии Бельгии в России. Также не указывается официальная причина новых ограничений», — уточнили в TourDom.ru.