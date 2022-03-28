28 марта Президент Украины Владимир Зеленский позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
В ходе беседы Президент В.Зеленский проинформировал главу нашего государства о ситуации в Украине.
Президенты отметили важность создания гуманитарных коридоров и продолжения мирных переговоров.
В ходе телефонного разговора Президент В.Зеленский поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанную Украине гуманитарную помощь, включая медицинские принадлежности.
Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда придает большое значение и уделяет особое внимание гуманитарным вопросам.