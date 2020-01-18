Владимир Кличко хочет попробовать себя в UFC

Украинский боксер Владимир Кличко, выступающий в супертяжелом весе, считает смешанные единоборства (MMA) тяжелым и жестким видом спорта, передает Business Insider.

Несмотря на это, сам спортсмен хотел бы испытать себя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Бойцам MMA приходится быть гибкими в плане умений и способностей. У них раунды длиннее. Там высокая конкуренция. Когда вижу женщин в октагоне, уважаю этот спорт еще сильнее. Думаю, я мог бы попробовать себя в UFC, хотя у меня проблемы со спиной. Кстати, в молодости я занимался дзюбдо», — поделился экс-боксер.

Напомним, что Кличко является бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе.

| 2020-01-17T22:46:19+00:00 18 января 2020, 08:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss