Вице-президент Южно-Африканской Республики Дэвид Мабуза ушел в отставку со своего поста, он также сложил полномочия депутата национального парламента. Об этом сообщила в среду администрация президента ЮАР, отметив, что Мабуза в минувшем феврале обращался к президенту страны Сирилу Рамапосе с просьбой об отставке.

«Рамапоса от имени правительства и народа ЮАР выразил благодарность и признательность Мабузе за его исключительный вклад в дело служению стране в течение последних пяти лет», — говорится в заявлении администрации, опубликованном на ее портале. Подчеркнуто, что в ближайшее время глава государства объявит о назначении нового вице-президента ЮАР.