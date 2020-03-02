Вице-президент США не исключил новых смертей в стране из-за коронавируса

Американские власти не исключают, что в стране могут быть зафиксированы новые случаи смерти людей из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN вице-президент США Майкл Пенс.

«Это возможно», — сказал он. Пенс подчеркнул, что «большинство людей, которые заразились коронавирусом, поправятся». По словам вице-президента, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в США, в наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем. «Могут последовать новые печальные новости», — констатировал Пенс.

В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения коронавирусом. Власти штата также полагают, что вирус мог распространиться в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд. В данной клинике, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Специалисты также обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.(РИА Новости)

| 2020-03-02T00:07:54+00:00 2 марта 2020, 07:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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