Вице-президент США не исключил новых смертей в стране из-за коронавируса

Американские власти не исключают, что в стране могут быть зафиксированы новые случаи смерти людей из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала CNN вице-президент США Майкл Пенс.

«Это возможно», — сказал он. Пенс подчеркнул, что «большинство людей, которые заразились коронавирусом, поправятся». По словам вице-президента, который координирует меры по борьбе с распространением коронавируса в США, в наибольшей опасности находятся те люди, у которых до заражения имелись другие проблемы со здоровьем. «Могут последовать новые печальные новости», — констатировал Пенс.

В субботу стало известно, что в американском штате Вашингтон зафиксирован первый в стране случай смерти человека из-за заражения коронавирусом. Власти штата также полагают, что вирус мог распространиться в медицинском учреждении для престарелых в городе Киркленд. В данной клинике, предположительно, коронавирусом заразились два человека. Специалисты также обследуют не менее 50 человек из числа пациентов и сотрудников учреждения. У них были выявлены симптомы, которые могут быть характерны для заражения вирусом.(РИА Новости)