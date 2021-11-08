Заместитель главы правительства Хорватии, министр финансов Здравко Марич прошел тестирование на наличие коронавируса и получил положительный результат.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении правительства страны.

«Вице-премьер, министр финансов Здравко Марич в минувшие выходные протестировался на (наличие) COVID-19, (исходя) из личной ответственности и с учетом того, что у одного из членов его семьи развились симптомы (заболевания), и получил положительный результат на коронавирус», — отмечается в сообщении.

Согласно представленным данным, глава Минфина чувствует себя хорошо, симптомы коронавируса у него не просматриваются. Маричу назначена 10-дневная изоляция. Свои служебные обязанности он будет исполнять из дома.

С учетом того, что министр финансов, как и другие члены правительства, в феврале текущего года вакцинировался от коронавируса, для повышения эффективности иммуноответа на заболевание принято решение о введении им третьей, так называемой бустерной дозы вакцины.