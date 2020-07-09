Вирус морю не помеха – Главный инфекционист призвал открыть пляжи

Главный инфекционист Азербайджана Джалал Исаев заявил о необходимости разрешить гражданам поездки на море. Вирус погибает в морской воде, сообщил врач. Это, конечно же, радует. Ведь лучше поздно, чем никогда вернуть замученным в душных квартирах людям пляжи.

По мнению Исаева, загорать полезно для иммунитета. В период пандемии мир увлечен витамином D, а потому заявление азербайджанского врача не стало революцией. Хотя в контексте происходящего, это «открытие» не поддается переоценке.

«Это необходимо не только для получения витамина D, но оказывает положительное влияние на иммунную и нервную систему человека, — рассказал Исаев обрадованным людям. – Однако на море необходимо придерживаться некоторых правил – их следует обдумать. Люди должны иметь возможность поехать на море». Сложности возникнут, говорит Исаев, при скоплении большого количества людей без соблюдения санитарной дистанции. Но если граждане будут блюсти правила, то поездка на море лишена опасности:

«Вирусы погибают в морской воде очень быстро, можно сказать, что нет риска заражения. Но для посещения пляжей необходимо разработать механизм. Необходимо в короткие сроки изучить зарубежный опыт и применить его в Азербайджане. Например, в Турции на пляжах указано, какой дистанции следует придерживаться людям».

О том, что вирус морю не помеха, ученые говорят давно. Скажем, российским Роспотребнадзором разработан достаточно обширный список требований и правил пребывания туристов на берегу моря, чтобы не подхватить коронавирус. А вот по части шансов подцепить инфекцию в самой морской воде вопрос остается дискуссионным. Ученые неоднократно проводили исследования на этот счет. За некоторыми спорными моментами выводы специалистов в основном сводятся к одному: вероятность заражения в морской воде либо крайне невелика, либо отсутствует совсем.

Само по себе море не опасно, однако риски заражения поджидают на берегу – в тесноте пляжей, в «убитых» грязных автобусах. Ведь иного везущего на многие пляжи общественного транспорта нет. А придумать прямо сейчас выход из этой ситуации вряд ли удастся, поскольку решением этой многолетней проблемы следовало заниматься раньше. Другой вопрос– соблюдение санитарной дистанции. Кстати, еще в середине мая, обещая открыть пляжи, глава бакинской ИВ Эльдар Азизов говорил о важности соблюдать санитарную дистанцию на берегу, говорилось о возможности применения системы электронных оповещений.

Но май прошел, наступил пляжный сезон, и горожане потянулись на море. Про обещанные правила никто не вспоминал, а с закрытием пляжей о них совсем позабыли. Говоря по сути, соблюсти санитарную дистанцию на наших пляжах сложно – уж очень мала неогороженная заборами частных вилл и отелей доступная населению кромка моря. Территория общедоступных пляжей настолько урезана уходящими в море заборами частных строений, что в иной знойный день, когда наплыв отдыхающих уж очень велик, люди вынуждены плескаться почти друг на друге. Как соблюсти социальную дистанцию, если места едва хватает?

Дистанция между людьми на пляже, в транспорте и любом другом общественном месте соблюдается естественным образом – если для этого имеется место. Ведь и сами отдыхающие не станут толпиться рядом, если есть возможность отдохнуть в уединении. Но это для общественных пляжей непозволительная роскошь…

В любом случае, без полноценного пляжного сезона, просидевшие взаперти все лето люди рискуют подорвать здоровье и осень станет для них испытанием. Вероятность заражения в соли гораздо ниже, а само плавание укрепляет иммунитет. По словам врачей, купание в море имеет целебный эффект. В воде содержатся все необходимые микроэлементы, которые впитываются через кожу. Именно морская вода нормализует терморегуляцию, повышает жизненный тонус, обладает закаливающим действием, укрепляет защитные силы организма. А ещё — улучшает циркуляцию крови, увеличивает количество красных кровяных телец и нормализует сердечный ритм. К тому же морской воздух — большая находка для тех, кто большую часть времени находится в плохой экологической и психологической обстановке.