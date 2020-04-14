Виктор Монтальяни: «Национальные лиги – наш приоритет»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни поделился мнением о возможных сроках возобновления международных матчей, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, что национальные чемпионаты – это приоритет. Сентябрьские матчи сборных все еще в планах, но сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

Не исключено, что мы столкнемся с проблемами пересечения государственных границ.

Я уверен, что к марту 2021 года все точно будет в порядке, и сборные начнут играть. Наш приоритет – помочь национальным чемпионатам. А потом уже посмотрим на наши события», – сказал Монтальяни.