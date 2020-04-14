Виктор Монтальяни: «Национальные лиги – наш приоритет»

Вице-президент ФИФА Виктор Монтальяни поделился мнением о возможных сроках возобновления международных матчей, которые приостановлены из-за пандемии коронавируса.

«Думаю, что национальные чемпионаты – это приоритет. Сентябрьские матчи сборных все еще в планах, но сейчас сложно сказать, как будет развиваться ситуация.

Не исключено, что мы столкнемся с проблемами пересечения государственных границ.

Я уверен, что к марту 2021 года все точно будет в порядке, и сборные начнут играть. Наш приоритет – помочь национальным чемпионатам. А потом уже посмотрим на наши события», – сказал Монтальяни.

| 2020-04-14T13:10:03+00:00 14 апреля 2020, 14:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss