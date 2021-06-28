Один из главных оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко Виктор Бабарико, обвиняемый по делу Белгазпромбанка, отказался признаться в совершении инкриминируемых ему преступлений. «Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения (между топ-менеджерами банка — Ред.) не было допущено ни одного не то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий», — заявил Бабарико, выступая в понедельник, 28 июня, с последним словом на заседании Верховного суда Беларуси.

Экс-глава Белгазпромбанка подчеркнул, что ему не стыдно перед его сотрудниками, поскольку на протяжении почти 25 лет они совместно «сделали один из лучших банков этой страны». «Его сделала, в том числе, и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником, и говорят о том, что все вот эти достижения были продиктованы взятками», — отметил он.

«Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали от меня, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров», — указал далее Бабарико. (DW)