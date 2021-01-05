Видео сожжения тела азербайджанского военнослужащего обязательно будет расследовано

29 декабря 2020 года в социальных сетях были распространены кадры, на которых видно, как группа армянских военных поджигает тело убитого азербайджанского военнослужащего.

После распространения данного видео омбудсмен Азербайджана Cабина Алиева выступила со специальным заявлением, в котором обвинила армянскую сторону в грубом нарушении Женевской конвенции и требований других норм гуманитарного права. «Считаем, что тело азербайджанского военнослужащего было сожжено с целью скрыть следы бесчеловечных действий над ним. При этом Армения присоединилась к Женевской конвенции об отношении к военнопленным и брала на себя обязательства по гуманному обращению с ними. Мы призываем международные организации не закрывать глаза на подобные бесчеловечные действия», – говорится в заявлении омбудсмена. (zerkalo.az/molchanie-yagnyat-koe-chto-o-brevne-i-solominke).

По мнению военного юриста Тельмана Абилова, если бы такие действия были совершены азербайджанскими военными, то все государственные органы Армении уже давно выступили бы с требованиями наказать виновных. «Однако, многие наши государственные структуры предпочитают отмалчиваться. Кроме аппарата уполномоченного по правам человека, никакой другой государственный орган страны не отреагировал на эту жестокость. Думаю, что правоохранительные органы страны должны расследовать данный вопрос. И если выяснится, что данное видео является достоверным, МИД Азербайджана должен выразить протест Армении и потребовать немедленно наказать виновного», — сказал Тельман Абилов.

Член Президиума Коллегии адвокатов Мухтар Мустафаев считает, что видео сожжения тела азербайджанского военнопленного требует подробного расследования. «Необходимо выяснить, не является ли данное видео, тщательно сделанным монтажом. Если в ходе расследования выяснится, что это видео не является смонтированным, то наше государство обязательно должно выразить Армении свой протест», — сказал адвокат.

Мы решили выяснить, провели ли правоохранительные органы Азербайджана расследование данного инцидента. Для получения ответа мы обратились в пресс-службу Генпрокуратуры.

«Еще до распространения этого ролика Генпрокуратура заявляла о том, что будет проводить расследование всех распространенных такого рода сюжетов. Мы обязательно расследуем данный материал», — сообщили нам в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кстати 14 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Азербайджана арестовала двух прапорщиков азербайджанской армии за издевательство над трупами военнослужащих (www.kavkaz-uzel.eu/articles/357582).

И это правильно. Мы не армяне. Мы не воюем с трупами.