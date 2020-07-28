Вьетнам закрывает внутреннее сообщение с Данангом из-за вспышки COVID-19

Вьетнам закрывает внутреннее авиасообщение с городом Дананг из-за вспышки заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, указано на сайте правительства страны.

Авиасообщение будет прекращено с 28 июля на 15 дней, сообщают власти.

Кроме того, вьетнамское министерство транспорта приняло решение приостановить наземные пассажирские перевозки в пределах Дананга, а также въезд и выезд из него, говорится в сообщении.

Ранее власти Вьетнама сообщили, что вспышка COVID-19 в Дананге и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. До вспышки в Дананге случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трех месяцев.

| 2020-07-28T10:24:13+04:00 28 июля 2020, 12:00|12345 (Пока оценок нет)
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