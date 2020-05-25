Ветер на территории Азербайджана начал стихать

До сегодняшнего утра в ряде северных и западных районов Азербайджана шел дождь, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Наибольшее количество осадков выпало в Сарыбаше (Гах) — 8 мм осадков.

С сегодняшнего утра сильный северный ветер начал стихать.

По информации станции на Нефтяных камнях, высота волн снизилась до 2,6 метра

Отметим, что сегодня в течение дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер, в течение дня ожидается 21-25 градусов тепла.

В восточных районах Азербайджана сегодня будет преимущественно без осадков, в западных районах днем осадки постепенно сойдут на нет. Скорость умеренного западного ветра достигнет 5-10 м/с, местами 15-17 м/с. В низменных районах будет 25-30, горных — 14-18 градусов тепла.