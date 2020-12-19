Верховная рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Парламент Украины продлил на год действие закона об особом статусе Донбасса. За такое решение проголосовало 304 депутата Верховной рады. Таким образом действие закона продлено до 31 декабря 2021 года. Как уточняет издание Strana.ua, фактически этот законодательный акт не работает, но его действие продолжают продлевать из года в год.

В законе об особом статусе Донбасса, принятом еще в 2014 году, предусматривает установление в регионе особого порядка местного самоуправления. Но произойти это может только после проведения внеочередных выборов. При этом само голосование на этих выборах может быть проведено только при соблюдении ряда других условий, на которых настаивает Киев.

При этом ранее в рамках контактной группы по Донбассу в Минске была согласована так называемая «формула Штайнмайера», имплементация которой позволила бы поэтапно придать особый статус региону. Однако официальный Киев под разными предлогами отказывался включать эту «формулу» в украинское законодательство. Так случилось и в этот раз, неработающий закон осталось подписать президенту страны Владимиру Зеленскому (rg.ru)