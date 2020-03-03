Венгрия ожидает в ближайшее время волну мигрантов в 100 тысяч человек

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ожидает наплыва до 100 тысяч сирийских мигрантов в ближайшее время из Турции в ЕС. Об этом он сообщил руководству Сербии и заверил, что Будапешт защитит свою границу и готов помочь это сделать Белграду.

Пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик ранее заявил, что Турция остается приверженной своей миграционной политике, но больше не в состоянии сдерживать поток беженцев из Сирии. Сийярто в понедельник прибыл в Белград, чтобы обсудить с властями Сербии усиленные меры по контролю границ в связи с миграционной ситуацией в Сирии и Турции.

«В ближайшие недели можем ожидать прилив около 100 тысяч мигрантов. Вашему министру (главе МВД Сербии Небойше Стефановичу) я сказал, что мы защитим свою границу, несмотря на то, каково будет давление, потому что это обязанность государства. Безопасность границ и нашего населения должны быть на первом месте», — заявил глава МИД Венгрии в эфире национального телевидения Сербии.

Он отметил, что Будапешт готов помочь Белграду с охраной южной границы с Северной Македонией.