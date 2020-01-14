Венесуэла выступила против санкций США в отношении парламентариев

Венесуэла осудила новые санкции США против парламентариев, заявив, что они только мешают установлению атмосферы взаимопонимания в стране, следует из заявления парламента Венесуэлы.

Ранее министерство финансов США сообщило, что расширило список санкций против Венесуэлы за счет семи граждан страны, включая известных парламентариев, среди которых присутствует Луис Парра, избранный на пост спикера венесуэльского парламента вместо лидера оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно объявившего себя временным главой государства.

«Мы категорически и решительно осуждаем санкции против депутатов Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла, которые представляют весь народ. Нельзя допускать, чтобы зарубежные страны пытались влиять на деятельность и свободу совести наших парламентариев», — говорится в заявлении.